港先行者灣區創業：內地市場大利圓夢

左起：林紅恩、鄧良順、黃煒堡。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京5月13日電／據大公文匯網報導，粵港澳大灣區擁有優厚的發展潛力和空間，香港特區政府一直鼓勵香港青年人在灣區內地城市闖出一片天，青協主辦的粵港澳大灣區青年創業先行者計劃，共協助12支隊伍在香港與大灣區內地城市創業，每支團隊獲得最高60萬港元資助及支援，當中一隊已於大灣區內地城市成立公司，有7隊於大灣區內地城市展開商業合作。其中一支已圓創業夢的公司創辦人表示，大灣區內地城市人口基數大、市場大，讓港青能將看似遙不可及的夢想實現。



於2021年在香港正式成立的Wubuntu，獲選成為青協粵港澳大灣區青年創業先行者優勝團隊之一。創辦人林紅恩表示，在就讀大學時曾去過非洲，非常喜歡當地文化。而在疫情初期，卻發現一些地方存在歧視非洲人的現象，因此想開一間公司向香港及內地推廣非洲文化，讓香港及內地年輕人能認識到世界各地不同文化，消除偏見。



林紅恩坦言，創業初期，與另一名創辦人的想法較天真，認為可以直接在本地進行推廣文化活動，但落實後發現市場反應不似預期，幸好粵港澳大灣區青年創業先行者計劃提供很多幫助，包括商業考慮、產品設計等。導師亦提供多項建議，例如他們最初想法是在香港開展非洲文化推廣活動，但導師認為方案缺乏延續性，且沒有發揮隊伍專長，建議根據林紅恩及其他人的教育背景，改為發展青年交流和青年發展。



Wubuntu於今年1月正式通過前海深港青年夢工場創新創業企業（團隊）遴選。林紅恩表示，未來希望拓展業務到更多地區。



他指出，大灣區內地城市人口基數大，在這些地區參與活動的人數較香港多幾倍，創業舞台也較為廣闊。目前該公司集中為大學生或高中生提供海外交流機會，未來希望豐富項目種類，開展本地活動。



3年累計逾2100青年受惠



香港青年協會業務總監鄧良順表示，為期3年的粵港澳大灣區青年創業先行者計劃於2021年2月推出，在去年2月完結，共協助12個隊伍開創業務，每支團隊獲得最高60萬港元資助及支援。過去3年間，累計受惠青年人次超過2，100，累計活動場次超過440場，至今累計考察參與人次超過600個等。



他續指，這12個隊伍，有一隊已於大灣區內地城市成立公司，有7隊於大灣區內地城市展開商業合作。