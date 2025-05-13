摩托車爆火的背後藏著安全隱患

中評社北京5月13日電／據央視網報導，據交管部門最新統計，2021年到2024年，我國摩托車保有量穩步增長。到2024年底，摩托車保有量達到8576萬輛，摩托車消費已經不單是代步出行，還成為休閑社交的方式。



閑暇時光外出騎行



北京的秦女士是一名新媒體編導，同時她也是一名摩托車騎行愛好者，在節假日的閑暇時光，她經常會和車友們約著一起外出騎行。



在摩托車騎行愛好者眼裡，騎車不僅是一種休閑活動，更是一種放鬆解壓的方式。



近年來，年輕人駕駛摩托車組隊出行，這也是他們擴大社交圈子的一項活動。



青年摩托車駕駛人



萬人事故數量高於汽車



摩托車商會數據顯示，2024年，我國排量在250立方厘米以上（不包括250立方厘米）的大排量休閑娛樂摩托車銷量為75.66萬輛，同比增長42.97%。



公安部道路交通安全研究中心駕駛人安全研究部副研究員 王秋鴻：高速增長的背後，一方面是因為對摩托車的消費需求從“代步”向“娛樂”升級，而大排量的摩托車因為炫酷的外形和駕駛體驗，滿足了部分消費者的心理需求。另一方面在當下新媒體時代，許多廠商也通過短視頻平台來培育市場，推動摩托車文化不斷發展，也進一步刺激了大排量摩托車的消費需求快速釋放。