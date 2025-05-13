中評社北京5月13日電／據新華網報導，紐約股市三大股指12日大幅上漲。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲1160.72點，收於42410.10點，漲幅為2.81%；標準普爾500種股票指數上漲184.28點，收於5844.19點，漲幅為3.26%；納斯達克綜合指數上漲779.43點，收於18708.34點，漲幅為4.35%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊十漲一跌。非必需消費品板塊和科技板塊分別以5.66%和4.66%的漲幅領漲，公用事業板塊下跌0.68%。