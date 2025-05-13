汽車業加速供應鏈重構

浙江金華新能源汽車小鎮零跑汽車智能工廠車間里，工人在裝配新能源汽車。（圖片來源：經濟日報） 中評社北京5月13日電／據經濟日報報導，在汽車產業鏈中，零部件供應商扮演著至關重要的角色。它們不僅直接或間接為整車廠提供關鍵部件，還在研發與設計過程中深度參與，確保每一款汽車都能滿足消費者的期望，被稱為汽車產業的底座。



“在傳統燃油車時代，合資企業在中國建立的供應鏈相對封閉，部分合資企業一級供應商中，外資零部件企業占比超過80%。”中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，隨著汽車產業電動化與智能化變革加速，產業鏈供應鏈重構，中國汽車供應鏈在全球地位不斷上升，已成為全球汽車技術的創新策源地。



雙向奔赴



“咱們國內消費者可以用全球最低的價格買到Model 3／Y，可要歸功於上海超級工廠的‘中國智造’。”5月6日，特斯拉中國區負責人、特斯拉副總裁陶琳發布微博稱。



她表示，這一成就離不開與中國400多家本土供應鏈夥伴的緊密合作，這些夥伴在品質、效率和成本控制方面表現卓越，為特斯拉在國內、亞太及歐洲市場的數百萬用戶提供了高質量產品。目前，特斯拉已將其中60多家中國供應商納入其全球採購體系，進一步提升了供應鏈的國際化水平。



陶琳此前發布的價格圖顯示，Model 3後輪驅動版在中國大陸起售價為22.99萬元人民幣，而美國同款車型起售價約合28.86萬元人民幣，價差達近6萬元人民幣。Model Y後輪驅動版在中國大陸起售價為26.19萬元人民幣，美國市場則約合34.36萬元人民幣，價差超過8萬元人民幣。相比之下，特斯拉在中國市場售價的確更低，而美國市場由於供應鏈成本較高，且特斯拉尚未享受到同等規模的本土化紅利，因此售價相對較高。



寶馬中國4月27日宣布接入DeepSeek，未來DeepSeek功能也將應用於國產寶馬新世代車型。今年三季度開始，該功能將率先應用於多款搭載第9代（BMW）操作系統的中國在售新車，通過深度思考能力賦能以BMW智能個人助理為中心的人機交互體驗。寶馬也因此成為首家接入DeepSeek的豪華汽車品牌。