東南亞黃金市場熱度不減

圖為位於馬來西亞吉隆坡的武吉免登商業區。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據經濟日報報導，近日，世界黃金協會發布2025年一季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，東南亞地區黃金市場呈現出前所未有的火爆態勢。新加坡黃金需求飈升至2010年以來的峰值，今年一季度達到2.5噸，同比增長35%；印度尼西亞、馬來西亞和泰國今年一季度的黃金投資熱度持續攀升，需求分別增至8.9噸、2.5噸和7.4噸，漲幅達35%、34%和25%。從全球範圍來看，今年一季度全球黃金總需求仍同比增長1%，達到1206噸。在黃金價格突破每盎司3000美元歷史高位的背景下，需求不降反升，充分彰顯了市場的強勁活力。



東南亞黃金市場需求大增，本質上是民眾與國家應對經濟風險的集體行為。以越南為例，2024年越南國有銀行因單周售出2噸黃金而不得不實施限購措施，這一銷量相當於以往1個月的水平。與此同時，泰國金條和金幣投資需求同比增長10%，金店外排起長隊成為常態。在價格持續上漲和關稅政策不確定性的雙重壓力下，黃金作為傳統避險資產，成為民眾抵禦財富縮水的首選。



區域經濟結構的深刻變化也在推動黃金市場升溫。越南房地產市場交易量大幅下滑，儲蓄利率隨之走低，大量資金被迫轉向黃金市場；泰國投資者更是打破“高價拋售”的常規，在金價上漲時反而逆向增持，這一異常現象折射出他們對經濟前景的深度憂慮。正如世界黃金協會所指出的，地緣政治衝突的加劇和全球供應鏈的重塑，進一步強化了黃金的避險屬性。



從國家層面看，各國央行的戰略選擇同樣重要。2024年，全球央行黃金淨購買量連續三年突破1000噸，東南亞各國央行紛紛加速增持黃金。這一趨勢與美元信用的削弱密切相關，美聯儲通過加息和縮表收割新興市場，促使各國加快外匯儲備多元化步伐。調查數據顯示，超過80%的央行計劃在未來12個月內繼續增持黃金。



傳統文化與市場分化構成了東南亞黃金需求的獨特區域邏輯。在馬來西亞的傳統婚禮中，新娘佩戴的黃金首飾是家族地位的重要標誌；在泰國，佛教寺廟的金色裝飾和節慶活動等催生了大量黃金需求；在越南，黃金佩戴數量成為社會地位的象徵。這些文化因素賦予了黃金超越投資品的社會功能。



經濟分化則塑造了不同國家各具特色的市場形態。越南和泰國的黃金市場以避險需求為主導，儘管越南央行拋售黃金在短期內抑制了價格，但房地產市場停滯和貨幣貶值的壓力持續存在；泰國出現的“越漲越買”現象，反映出民眾對政策工具失效的擔憂。在印尼和菲律賓，隨著年輕人口紅利的釋放和TikTok直播電商的興起，黃金購買門檻不斷降低，市場潛力正進一步激活。這種分化表明，在東南亞黃金既是文化符號，也是經濟壓力的釋放渠道，當傳統投資渠道如房地產、股市失去吸引力時，黃金成為跨越階層的共同選擇。