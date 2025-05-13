富權：就連民進黨員都是“其餘人口”？

中評社香港5月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：就連民進黨員都是“其餘人口”？以下為文章內容。



在台灣地區“行政院”官網的“國情介紹•族群”欄目，於今年三月二十四日進行更改調整，引用“內政部”、“客家委員會”、“原住民族委員會”、“勞動部”、“文化部”的資料匯總，表述為“台灣目前已設戶籍人口百分之二點六為原住民族群，另外來人口占百分之一點二，其餘人口占百分之九十六點二。”



而在三月二十四前，“行政院”官網的“國情介紹•族群”欄目是這樣表述的：“台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口百分之九十六點四，原住民族群為百分之二點六，外來人口百分之一。”



現版“國情介紹•族群”為了彰顯其將台灣地區主要族群——漢族“異化”為“其餘人口”的“正當性”，還使用了佔該欄目將近的文字，表述指出“『我國』境內的少數種族、族群，包括經『政府』認定的原住民族與蒙藏族，而在語言上的少數種族、族群，則包括原住民族、客家族群、蒙藏族、新住民、移工等。『我國』原住民族共有阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族十六族，已逾六十一萬人。”



而且，該欄目的唯一配圖，是由台灣《光華》雜誌提供的“屏東泰武國小學子”。



按照這樣的圖文鋪排，尤其是對主要族群漢族是“其他人口”的表述方式，佔總人口百分之二點六的原住民，反而成了“主體族群”。



實際上，按照各類詞典，包括台灣“教育部”重編的《國語辭典（修訂本）》的詮釋，“其餘”的語義是“剩下的”。



在有人發現“行政院”官網作此不倫不類的表述更改，並引起輿論大嘩後，“行政院”發言人李慧芝匆忙出來“解畫”說，“監察委員”鴻義章曾經於二零二二年建議“內政部”，”行政院”官網“國情簡介”將族群界定為“漢民族”、“台灣原住民族”和“新住民”等，如此漢番兩大族群壁壘分明的族群論述，恐不利於消除種族歧視以及形塑族群平權。“內政部”依據“監察院”意見，目前僅有原住民族群須依法登記，外人來口依初次設籍紀錄統計，其他族群人數無法分類統計，全數歸類為漢人與事實不盡相符，因此改以其餘人口稱之，以客觀事實描述人口結構，並無其他政治考量。是“行政院”配合“監察委員”為促進族群平權所為提議而進行的調整，籲外界勿做不必要的解讀。



這個鴻義章，是原住民中的阿美族人，東京大學醫學部保健學研究所保健學博士，慈濟大學公共衛生研究所副教授。鴻義章是民進黨員，曾在陳水扁時期擔任“總統府國策顧問”及“任務型國大代表”。二零一一年七月一日獲民進黨徵召，代表民進黨參選二零一二年“平地原住民立委”選舉，但卻在登記前退選。二零二零年六月，獲蔡英文提名出任第六屆“監察委員”，於七月正式被“立法院”通過。

