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我國成功發射通信技術試驗衛星十九號
http://www.CRNTT.com   2025-05-13 16:58:53


5月13日2時09分，我國在西昌衛星發射中心使用長征三號丙運載火箭，成功將通信技術試驗衛星十九號發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華網）
　　中評社北京5月13日電／據新華網報導，5月13日2時09分，我國在西昌衛星發射中心使用長征三號丙運載火箭，成功將通信技術試驗衛星十九號發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

　　通信技術試驗衛星十九號主要用於開展多頻段、高速率衛星通信技術驗證。

　　這次任務是長征系列運載火箭的第575次飛行。 


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