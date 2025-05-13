我國成功發射通信技術試驗衛星十九號

5月13日2時09分，我國在西昌衛星發射中心使用長征三號丙運載火箭，成功將通信技術試驗衛星十九號發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月13日電／據新華網報導，5月13日2時09分，我國在西昌衛星發射中心使用長征三號丙運載火箭，成功將通信技術試驗衛星十九號發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



通信技術試驗衛星十九號主要用於開展多頻段、高速率衛星通信技術驗證。



這次任務是長征系列運載火箭的第575次飛行。