做好辦證“小”服務　提升群眾“暖”心度

中評社北京5月13日電／據央視網報導，2025年起，首批有效期為二十年的二代居民身份證陸續期滿，迎來了換證高峰。為了方便群眾，上海警方從5月12日起，在各社區事務中心和派出所開辟晚間專場，給上班族辦理居民身份證。同時，針對5大類16小項高頻、易辦的戶政業務進行試點進社區服務。



晚上6時，上海閔行區莘莊鎮的社區事務受理服務中心裡已經有不少得知開設夜場辦證的市民來到大廳窗口，辦理居民身份證到期換領業務。



為了方便上班族辦理身份證到期換證，上海公安機關自5月12日起至8月20日期間的每周一、周三，將全市278個公安派出所綜合窗口的服務時間延長至20時，為工作日有辦證需求的市民提供夜間“錯峰辦證”服務。



記者瞭解到，居民身份證有效期到期前6個月內的居民，均可至就近公安派出所綜合窗口辦理，或在“隨申辦”平台中提供電子證照即可辦理。未滿16周歲的未成年人，應當由監護人陪同，另需核驗監護關係憑證以及監護人的居民身份證。此外，今年身份證到期換證和平時遺失、損壞補領身份證叠加，制證量較以往有較大幅度增長，為此制證中心已全量開啟製作設備，確保群眾能夠如期拿到證件。相關工作人員介紹，現在居民身份證已經實現了全國的跨省通辦，預計今年身份證的受理量會達到400萬張左右。



為方便部分特殊情況的群眾辦理身份證，警方同步推出試點，將平時高頻次辦理的戶籍證明、戶口遷移新生兒報出生、特殊困難人員身份證代領等5大類16小項放入社區警務室，針對“懸空老人”、殘障人士等行動困難群體開展“點對點”上門服務。