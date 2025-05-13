外國遊客掀起“在華掃貨”熱

5月2日，在位於重慶市渝中區解放碑商圈的千葉眼鏡旗艦店，顧客在店內選購商品。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月13日電／據新華網報導，在江蘇蘇州觀前街古色古香的商鋪穿行，法國遊客迪恩的行李箱塞得滿滿當當——漢服、刺綉圍巾、手工茶具，還有新款的智能手機。“這已經是我第二次來中國‘掃貨’了，每次都覺得買不夠。”



隨著“中國游”持續升溫，從北京秀水街到義烏國際商貿城，從海南免稅店到深圳華強北，越來越多外國遊客專程到中國買買買。



“中國購”究竟藏著怎樣的吸引力？



空箱來滿載歸



“一定要帶空箱子去中國！”這個實用小貼士近期在海外社交平台引發熱議。從“China Travel”（中國游）到“China Shopping”（中國購），外國人來華買買買正成為跨境旅遊新趨勢。



國家移民管理局數據顯示，今年“五一”假期外國人出入境達111.5萬人次，同比增長43.1%。上海的不少出租車司機注意到，外國遊客越來越多的同時，行李箱也越來越大。數據顯示，4月30日到5月4日，境外來滬消費4.55億元，同比增長211.6%。



“看這個錢包，每一個圖案都是手工綉的。”海外視頻平台上，來自南非的博主薩拉和網友分享近日中國行的收穫，“還有這個會自動泡茶的保溫杯，設計太棒了！”



一些海外消費者甚至組成“代購團”，專門飛來中國採購熱門商品。社交媒體上，有博主發起“互助代購”邀請：“如果你這周去中國，幫我代購點東西。下次我去幫你帶。”



據統計，去年10個試點地區辦理“即買即退”退稅規模同比增長22倍，是全國離境退稅規模同比增速的18倍。