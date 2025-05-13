違規吃喝不是小事小節　靶向施策精准糾治

中評社北京5月13日電／據中國紀檢監察報報導，“我原以為只要金額小、數量不多，就不會被發現，沒想到這麼快就露了餡，大家要以我為鑒，千萬不要心存僥幸……”日前，因縱容默許下屬違規使用公款買酒飲用受到處理的重慶市巴南區某單位科室負責人蔣某某在該單位幹部職工會上作出檢討。



違規吃喝不是小事小節，隱藏著巨大危害。巴南區紀委監委綜合運用大數據篩查、聯合相關部門排查等方式，對違規吃喝問題嚴查快處，不斷築牢中央八項規定堤壩。針對使用公款吃喝問題，該區紀委監委搭建“三公”經費監管系統，匯總各部門各單位“三公”經費使用和支出明細，搭建全區“三公”經費支出數字賬本，並設置經費支出上限和“酒水”等關鍵字，通過過濾篩查、比對分析、智能預警等功能，快速、精準、有效發現問題。



蔣某某縱容默許下屬違規使用公款買酒的問題正是通過系統被篩查出來。此前，“三公”經費監管系統監測到蔣某某所在單位消費公款600元購買啤酒10件的異常信息，隨即發出預警。通過查閱報銷憑證、談話瞭解等方式，核查人員查實這批啤酒系該單位一科室工作人員違規購買，科室負責人蔣某某明知此行為但未予制止。目前，蔣某某已被問責，違規買酒的資金被追回。



針對“吃老板”、接受管理服務對象宴請等違規吃喝問題，巴南區紀委監委聯合市場監管、稅務等部門對企業消費記錄、資金流向等情況開展檢查，發現其中涉及邀請黨員幹部、公職人員吃喝的，立即開展倒查，嚴肅查處借違規吃喝之名行斂財之實等風腐交織問題。



既嚴肅查辦案件，又推動靶向糾治。巴南區紀委監委以點帶面、舉一反三，對使用公款違規吃喝問題，通過案例通報、警示教育等方式強化整改整治，同時針對吃食堂、吃村（社區）等隱形變異問題，協助區委出台村（社區）公務“零接待”等制度，抓好系統施治。