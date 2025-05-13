特朗普突願暫停關稅戰　專家曝兩大關鍵原因

中評社香港5月13日電／美中經貿高層會談周一（12日）取得突破性進展，雙方宣布將雙邊關稅從現行的145%和125% 分別降至30%和10%，並暫停所有額外關稅及反制措施90天。專家最新分析指出，這項臨時協議雖為全球貿易緊張局勢按下暫停鍵，卻暴露出美國在工業轉型與傳統就業之間的深層矛盾。



鉅亨網消息，據英國媒體《UnHerd》跟華府智庫美國進步中心最新分析文章，隨著工業4.0浪潮與供應鏈重構加速，美國企業正面臨關稅戰與科技革命的“雙重絞殺”，尤其是藍領工人與中微型企業。



特朗普政府以關稅為籌碼推動製造業回流，但現實與願景存在鴻溝。以底特律汽車產業為例，全美汽車工人聯合會 （UAW）成員Brian Pannebecker期待工廠復興，但回流企業依賴機器人和數位化技術，創造的多是矽谷式“白領”崗位，而非傳統藍領職位。



《UnHerd》專欄作家Wolfgang Munchau則在名為《美國的汽車崗位不會回來，未來的工廠需要白領》說：“製造業會回歸，但不是Pannebecker想像中的形態。”



在工業4.0時代，智慧工廠與6G通訊成為核心競爭力。中國在稀土供應、廉價能源及資料中心建設上展現優勢，而美國則受制於能源成本爭議如頁岩氣開發的政治分歧與技術迭代壓力。



Munchau指出，特朗普若想透過工業4.0重塑美國優勢，必須面對歐洲在能源與技術上的滯後，以及中國的全產業鏈佈局。



美國進步中心的報告則揭露，關稅戰已導致企業破產率較去年同期上升7.38%，港口貨運量驟減，製造業小企業陷入“夾縫困境”。

