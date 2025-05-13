更多中國年輕人投身老年護理事業

5月9日，陳勝（左）在貴州省貴陽市觀山湖區養老服務中心與老人交流。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月13日電／據新華網報導，為臥床老人翻身、吸痰、吸氧……在貴州貴陽一家養老服務中心工作的“95後”小夥兒陳勝，如今已能將所學的護理技能熟練運用到老年護理工作中，這讓“與老年人有著天然親近感”的他很有成就感。



陳勝就讀於臨床護理專業，畢業後曾在醫院擔任護士。2018年，一次偶然的機會，他進入貴陽這家養老服務中心工作。



起初，工作的困難遠超陳勝的預期。作為新手，他每日清晨6點起床，為臥床老人準備早餐、開展晨間護理、更換尿布，有時直至晚上11點才休息。陳勝坦言，剛開始他一度想放棄，但在與老人們的相處過程中，一些溫暖的瞬間逐漸改變了他的想法。



一位80歲的李爺爺，患有多種慢性病及並發症，轉入養老服務中心時插著導尿管和胃管。經過兩個月的綜合治療與護理，李爺爺不僅成功拔管，還能自己行走。



“老人們因為我的努力而康復，這就是我工作的意義。”陳勝說。



除了護理工作，陳勝更注重與老人的情感交流。他曾悉心照料一位爺爺，這位爺爺每天都與他聊天，經常把自己認為最好的東西分享給他。當爺爺離世後，其家人對陳勝的悉心照料表達了由衷感謝，這份認可讓陳勝更加堅定了在養老護理崗位上繼續前行的決心。



數據顯示，2024年末，中國60歲及以上老年人口達3.1億，占全國總人口的22%。



陳勝注意到，隨著中國養老服務需求日益增長，越來越多年輕人開始投身老年護理行業。近三年來，包括“00後”在內，已有十幾位年輕人加入他所在養老服務中心的隊伍。