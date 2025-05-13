芬蘭開發出以脂肪酸為溶劑提取銀的新技術

中評社香港5月13日電／芬蘭赫爾辛基大學與於韋斯屈萊大學聯合研發出一項新技術，利用脂肪酸為溶劑，從電子廢棄物中高效提取金屬銀。



新華社報導，赫爾辛基大學12日發佈新聞公報說，研究人員發現，在溫和條件下，將含銀的廢棄物加入由常見脂肪酸（如油酸、亞油酸、亞麻酸）與30%過氧化氫溶液組成的復合溶液系統中，金屬銀可被有效溶解於該溶液中。隨後，研究人員在含銀的脂肪酸復合溶液中加入乙酸乙酯，使銀以羧酸銀的形式從溶液中分離出來。再經過光輔助的還原反應，羧酸銀最終被還原為金屬銀。相關實驗表明，該方法高效、安全，適用於從各類含銀電子廢棄物中回收金屬銀。



相關論文已發表在新一期國際學術期刊《化學工程雜誌》上。公報說，傳統上一般使用強腐蝕性無機酸（如王水等）作為溶劑來提取銀，易造成安全事故和環境污染。相比之下，使用脂肪酸作為溶劑有諸多優勢：脂肪酸可從餐廚廢油等來源中獲取，有助於人類飲食垃圾“變廢為寶”再利用，且腐蝕性低、不易揮發，操作過程更安全，其回收和循環使用也更方便，可生物降解，不會對環境造成負擔。



研究團隊表示，這一新方法為電子廢棄物中銀的提取與回收提供了更便捷、更可持續的解決方案。當前，隨著太陽能電池板、計算機鍵盤等含銀電子產品使用量激增，相關廢棄物逐年增加，但從中回收的銀還很少；與此同時，可供開採的銀礦資源卻日趨枯竭。採用脂肪酸作為綠色溶劑有望提高銀的回收率，緩解資源緊張，減少環境污染。