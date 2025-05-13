中原王美鳳：供平過租　利香港樓市

中評社香港5月13日電／中原按揭董事總經理王美鳳指出，本港銀行同業拆息本月連續6個工作天回落，今天（13日）1個月銀行同業拆息再大跌至1.57%，以市場H按H＋1.3%計已跌穿3厘，實際按息大降至2.87%，創2022年11月後新低水平，以平均按揭額500萬元計，與月初用巿場封頂息3.5%計，按息減幅已達0.63厘，每月供款減少約1，721元，減幅達7.7%。



由於現時租金回報平均已升至3.5%，部分更達4%以上，而市場按息跌至2.87%已大幅低於租金回報，以七成按揭及平均租金水平計，現已正式進入供平過租時期，加上今年租務旺季即將開始，租務需求上升將繼續推升租金，在現時租金上升而息率下跌的走勢下，供平過租將更為廣泛，推動轉租為買及買樓收租的需求增加，料對樓市及樓價回穩帶來支持。



王美鳳提醒，近日拆息波動性異常大，H按用家需留意實際按息以結算日之拆息水平計，實際按息需留意拆息變化；中美貿戰緩和暫緩90天為市場帶來好消息，然而資金流向不確定性亦增加，是次拆息大幅下挫主要由近日銀行體系結餘急升所致，令港美息差大幅拉闊，港元拆息走向仍會受日後資金流向、港元需求、套息活動、季節性等因素影響。



此外，王美鳳指出，目前銀行體系結餘重上1，741億元近三年新高，加上港元貸存比率持續下跌，銀行資金充裕利於樓按積極性加大，以往當拆息下降銀行資金成本降低，銀行較有機會有意增加按揭優惠，又或下調按揭計劃之息率，讓供樓人士受惠。