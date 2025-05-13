俄：西方堅持俄烏停火30天旨在為烏喘息機會

中評社香港5月13日電／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃12日發表評論說，西方堅持俄烏停火30天是為了給烏克蘭提供喘息機會，以便烏恢復軍事能力繼續與俄對抗。



根據俄外交部網站發布的消息，扎哈羅娃在評論中回顧說，2019年，俄總統普京與烏總統澤連斯基在巴黎舉行了兩人第一次也是迄今為止唯一一次會晤，但澤連斯基當時拒絕確認雙方此前已達成的協議。



新華社援引報導，扎哈羅娃說，2022年8月，烏國家安全與國防委員會前秘書阿列克謝·丹尼洛夫在電視節目中公開承認：“戰爭準備工作始於2019年12月9日，當時澤連斯基總統在巴黎拒絕接受俄羅斯、法國和德國向我們提出的條件。第二天，我們開始意識到，與俄羅斯的大規模戰爭不可避免。”



扎哈羅娃表示，此後的事實表明，法德兩國幫助烏克蘭籌備戰爭。2022年德國前總理默克爾和法國前總統奧朗德均表示，沒有人計劃執行明斯克協議，這些協議本身是為了給烏克蘭爭取時間。今天，同樣是這些國家正在尋求30天的停戰，給烏克蘭提供喘息機會，以便烏恢復軍事能力繼續與俄對抗。



澤連斯基5月10日在基輔同到訪的法國總統馬克龍、德國總理默茨、波蘭總理圖斯克、英國首相斯塔默舉行了“志願聯盟”峰會，隨後五國領導人就俄烏停火問題與美國總統特朗普進行通話。烏克蘭外交部長瑟比加表示，烏克蘭及其盟友已準備好從12日開始實施至少30天的全面無條件停火。



當地時間5月11日凌晨，普京提議無條件重啟俄烏談判，稱談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。澤連斯基隨後表示，他15日將在土耳其“等候”普京。目前，俄烏雙方在“先停火還是先談判”問題上存在嚴重分歧。