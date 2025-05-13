【
大
中
小
】 【
打 印
】
港股跌441點 成交逾2198億元
http://www.CRNTT.com
2025-05-13 17:13:55
中評社香港5月13日電／港股回吐近2%，結束8連升。恒生指數一度跌近480點，低見23070點，收市報23108點，跌441點，跌幅1.87%。主板總成交金額縮減至逾2198億元。
香港電台報導，科技指數收報5269點，跌近3.3%。ATMXJ跌約2%至近5%，美團表現較差。
昨日急升的手機設備股受壓，舜宇及比亞迪電子跌逾7%，是跌幅最大兩隻恒指及科指成份股。
東方海外逆市升近3%，是表現最好藍籌。內銀股大多靠穩，醫藥股個別發展。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
熱錢再度湧港 樓市重拾升勢
(2025-05-10 10:57:51)
港股連升6個交易日 收市報22775點
(2025-05-08 17:23:20)
中集打造一體化戰略 前景可期
(2025-05-06 12:08:49)
大市交投活躍 港交所看高一線
(2025-05-06 12:08:05)
渣打業績超預期 上望123元
(2025-05-06 12:06:32)
港股走勢呈“慢牛” 挑戰23000
(2025-05-06 12:04:49)
期指結算日 恒指收報22008點
(2025-04-29 17:10:31)
港股跌162點 主板成交額約2048億元
(2025-04-24 16:50:29)
比亞迪變相拆細 料有大價股跟隨
(2025-04-24 16:44:21)
港股升510點 創近3星期高位
(2025-04-23 17:28:25)