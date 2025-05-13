港股跌441點　成交逾2198億元

中評社香港5月13日電／港股回吐近2%，結束8連升。恒生指數一度跌近480點，低見23070點，收市報23108點，跌441點，跌幅1.87%。主板總成交金額縮減至逾2198億元。



香港電台報導，科技指數收報5269點，跌近3.3%。ATMXJ跌約2%至近5%，美團表現較差。



昨日急升的手機設備股受壓，舜宇及比亞迪電子跌逾7%，是跌幅最大兩隻恒指及科指成份股。



東方海外逆市升近3%，是表現最好藍籌。內銀股大多靠穩，醫藥股個別發展。