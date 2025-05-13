尹錫悅妻拒絕就介選案接受傳喚 稱恐影響大選

中評社香港5月13日電／韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅的夫人金建希13日表明難以接受檢方傳喚調查的立場。



據法律界消息，金建希方面當天向首爾中央地方檢察廳提交不到案情況說明，表明難以接受檢方傳喚調查之意。金建希方面在情況說明中表示，如果對特定政黨干預選舉的嫌疑強行展開調查，恐引發大量臆測性報導，從而對總統大選造成影響。



另外，金建希方面還將共同民主黨總統候選人李在明的相關庭審被推遲至選後、檢方在未對前總統文在寅進行當面調查的情況下就針對其受賄嫌疑提起公訴等列為拒絕到案的理由。



金建希涉嫌在第20屆總統選舉期間免費接受“政治掮客”明泰均（音）提供的民調服務，並以此為交換，促使前國民力量黨議員金映宣在2022年6月國會議員補選中獲得該黨慶尚南道昌原義昌選區的候選人公推。她還涉嫌在2022年地方議員選舉和2024年國會議員選舉過程中分別干預浦項市長和慶尚南道昌原義昌選區候選人公推。



通常情況下，如果嫌疑人未在檢方要求的時間到案受訊，檢方會重新指定日期並第二次發送傳喚通知書。若嫌疑人無正當理由連續三次拒絕出席，檢方可能申請拘留令，啟動具有拘傳性質的強制調查程式。也有觀點認為，檢方可能會在總統選舉結束後再調查此案。