日：中國直升機飛入釣島領空由日民間飛機引發

中評社香港5月13日電／共同社報道，日本政府分析認為，釣魚島（日稱“尖閣諸島”）周邊3日有中國海警局直升機飛入領空，是此前日本民間飛機在釣島周邊飛行引發的。日政府對限制民間飛機飛行持謹慎態度，原因在於這可能會限制日本對“尖閣的主權”。此次可謂凸顯了在穩定管理釣島方面所面臨的課題。



外相岩屋毅13日在記者會上稱“出於航行安全的目的，相關中央政府部門已告知運航者應考慮安全性”，透露了已要求其克制飛行，避免過度刺激主張擁有主權的中國。



據多名政府相關人士和駕駛民間飛機的男性（81歲、家住京都市）稱，該男性2015年也在釣魚島周邊飛行。當時，沒有中方的對抗措施等並未出現問題，因此今年1月向國土交通省那霸機場事務所告知了在釣魚島周邊再度飛行的意向。



日本政府擔憂發生不測事態。國交省和海上保安廳的職員暗中多次要求其取消飛行計劃，稱“‘尖閣’周邊中國船隻增加，情況正在惡化”。



最終，該男性本月3日上午從沖繩縣石垣島的機場出發。在釣魚島周邊，海保巡邏船關注中國海警船的動向。



靠近釣魚島後，巡邏船用無線電發出警告稱“（海警船的）直升機旋翼開始轉動了”等，該男性的飛機折返。根據追蹤航空器的民間網絡“Flightradar24”的記錄，時間是中午12點20分前後。這與直升機從海警船上起飛的時間幾乎相同。



日本政府相關人士稱：“結果給了中國宣示主權的藉口。無法阻止民間飛機的飛行，只能說明危險性並爭取理解。”