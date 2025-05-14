特朗普稱考慮赴土耳其參加俄烏會談

圖：俄烏衝突持續，和談前景廣受關注。圖為基輔一棟公寓樓上周遭到無人機襲擊。＼路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月14日電／據大公網綜合路透社、CNN報導：美國總統特朗普12日突然宣稱，他考慮於15日飛至土耳其伊斯坦布爾，參加可能於當天舉行的俄烏會談。目前，俄烏均未正式確認其領導人是否參加會談。



特朗普13日起訪問沙特、卡塔爾和阿聯酋。他12日說：“我不知道自己周四（15日）會在哪裡，有好多場會議要參加，但我在考慮飛到那邊（土耳其）。我想這是有可能的，如果我認為（俄烏談判）有可能取得進展的話。”他補充說，相信俄烏領導人都會到場。當天，美國國務卿魯比奧和俄羅斯外長拉夫羅夫分別與土耳其外長費丹通電話，討論俄烏談判問題。



烏克蘭總統澤連斯基與土耳其總統埃爾多安通話，對埃爾多安在外交談判方面的支持表示感謝。他13日宣布，將帶領烏克蘭代表團前往土耳其，並強調已準備好與俄總統普京舉行會談。烏總統顧問波多利亞克稱，澤連斯基不會與除普京以外的俄方代表會談。俄總統新聞秘書佩斯科夫說，俄方正在為可能舉行的會談做準備，將在普京認為合適的時候公布談判人員名單。美媒援引美國政府高級官員透露，特朗普是否出席“很大程度上取決於普京是否出席”。



普京11日提議在土耳其重啟俄烏直接談判。烏克蘭和歐洲要求12日起全面停火30天，但俄方拒絕接受。