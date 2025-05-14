﻿特朗普訪中東　繞開以色列凸顯分歧

左圖：特朗普集團4月底宣布將在卡塔爾建造一個豪華高爾夫球度假村。右圖：沙特王儲兼首相穆罕默德（右）13日在利雅得接待來訪的特朗普。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月14日電／據大公報報導，美國總統特朗普13日訪問沙特阿拉伯並會見沙特王儲兼首相穆罕默德，開啟重返白宮後的首次中東之行。美國白宮13日說，沙特承諾向美國投資6000億美元，其中包括美沙當天簽署價值近1420億美元的軍售協議。與此同時，特朗普此次出訪繞開以色列，受到外界關注。有分析指出，這表明美以在加沙、伊朗等問題上分歧擴大。



當地時間13日上午10時，特朗普乘坐“空軍一號”專機抵達沙特首都利雅得，與穆罕默德舉行會談，並簽署一項戰略經濟夥伴協議。沙特官員列出兩國達成的一系列諒解備忘錄，涉及能源、國防、礦產、執法合作、太空監測等多個領域。



本港時間13日晚，白宮發布聲明稱，美國與沙特簽署“史上最大的一項軍售協議─將近1420億美元，向沙特提供最先進的軍事裝備。”根據白宮聲明，美國將為沙特提供來自十餘家美國防務企業的尖端作戰裝備及服務，涵蓋五個領域：空軍升級與太空能力建設、防空及導彈防禦系統、海上與海岸安全體系、邊境安全及陸軍現代化改造、信息與通信系統升級。沙特長期求購美國F－35戰機而不得，美沙近期也曾討論過F－35戰鬥機的事宜，但目前不清楚上述軍售是否包括F－35。



白宮還表示，這項軍售協議是沙特承諾向美國投資6000億美元協議的一部分。該協議還包括出口總額為142億美元的美國通用燃氣渦輪機及能源方案，以及總額為48億美元的波音737－8客機訂單。此外，沙特企業DataVolt將在美國投資200億美元用於建設AI數據中心和能源基礎設施的計劃。



在當天稍晚時舉行的沙特─美國投資論壇上，穆罕默德表示希望沙特對美投資額能擴大到1萬億美元。美國智庫外交關係協會名譽會長哈斯直言，特朗普訪問中東的重點是“做生意”。



特朗普家族涉以權謀私



特朗普一直將海灣國家視為“創收”的重要來源，他此行還將到訪卡塔爾和阿聯酋。阿聯酋承諾未來10年向美國投資1.4萬億美元。特朗普出訪前夕，美國批准向阿聯酋出售14億美元的武器裝備，包括直升機、導彈預警系統等。



美媒指出，特朗普家族在這三個中東國家有商業利益，包括加密貨幣、房地產等，並批評特朗普以權謀私。4月底，特朗普集團宣布將在卡塔爾建造一個豪華高爾夫球度假村。該集團在沙特還有至少三個項目正在進行，包括住宅開發和建造高爾夫球場。與阿聯酋政府有關的基金MGX使用加密貨幣公司World Liberty Financial發行的價值20億美元的穩定幣，而World Liberty Financial由特朗普家族控制。沙特、阿聯酋和卡塔爾的主權或皇室基金已向特朗普女婿庫什納的私募股權基金投資逾35億美元。特朗普還打算接受卡塔爾贈送的一架豪華波音客機，作為新的“空軍一號”。