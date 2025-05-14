中方今起調整對美關稅：降至10%

圖：中美兩國發布聯合聲明，關稅壁壘“鬆綁”。美國有林肯、特斯拉Model S、道朗格等車進口至中國，中國有汽車零部件以及上汽通用昂科威出口到美國。關稅“鬆綁”利好中美汽車產業。圖為武漢東風本田三廠總裝車間。＼中通社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月14日電／據大公報報導，中國調整對原產於美國的進口商品加征關稅措施。國務院關稅稅則委員會13日發布公告表示，為落實中美經貿高層會談的重要共識，自2025年5月14日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加征關稅措施，降至10%，在90天內暫停實施24%的對美加征關稅稅率。



外交部發言人林劍13日在例行記者會上表示，美方無視中方善意，對中國無理加征芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。＼大公報記者 趙一存



外交部斥美對華無理加征芬太尼關稅



根據上述公告，一、調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加征關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加征關稅稅率，由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加征關稅稅率。二、停止實施《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加征關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第5號）和《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加征關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第6號）規定的加征關稅措施。



商務部新聞發言人12日介紹，本次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計91%的加征關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的“對等關稅”，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。這一舉措符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。



外交部發言人林劍13日在例會上表示，美方無視中方善意，對中國無理加征芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。“美方如果真心想同中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式同中方對話。”林劍說。