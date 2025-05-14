特朗普說將下令解除對敘利亞制裁

中評社北京5月14日電／據新華社報導，正在沙特阿拉伯訪問的美國總統特朗普13日在沙特首都利雅得出席活動時說，他將下令解除對敘利亞的制裁。



特朗普說，在與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼和土耳其總統埃爾多安討論敘利亞局勢後，他做出了這一決定。他還表示，美國國務卿魯比奧本周將與敘利亞外交部門負責人希巴尼舉行會晤。



據敘利亞通訊社報導，希巴尼當天表示，敘利亞歡迎特朗普有關解除對敘制裁的表態，認為相關舉措將有助於敘利亞重建進程。