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特朗普說將下令解除對敘利亞制裁
http://www.CRNTT.com   2025-05-14 13:46:23


　　中評社北京5月14日電／據新華社報導，正在沙特阿拉伯訪問的美國總統特朗普13日在沙特首都利雅得出席活動時說，他將下令解除對敘利亞的制裁。

　　特朗普說，在與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼和土耳其總統埃爾多安討論敘利亞局勢後，他做出了這一決定。他還表示，美國國務卿魯比奧本周將與敘利亞外交部門負責人希巴尼舉行會晤。

　　據敘利亞通訊社報導，希巴尼當天表示，敘利亞歡迎特朗普有關解除對敘制裁的表態，認為相關舉措將有助於敘利亞重建進程。

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