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美國和沙特簽署上千億美元軍售協議
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2025-05-14 13:45:03
中評社北京5月14日電／據央視新聞報導，當地時間13日，美國白宮表示，美國和沙特阿拉伯當天簽署價值近1420億美元的軍售協議，這是兩國有史以來簽署的最大一筆軍售協議。
根據白宮聲明，美國將為沙特提供來自十餘家美國防務企業的尖端作戰裝備及服務，涵蓋五個領域：空軍升級與太空能力建設、防空及導彈防禦系統、海上與海岸安全體系、邊境安全及陸軍現代化改造、信息與通信系統升級。
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