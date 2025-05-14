嚴查隱形變異公款旅遊問題

四川省樂山市紀委監委把糾治公款旅遊問題作為落實中央八項規定精神的重要內容，組織紀檢監察幹部深入開展監督檢查，著力發現公款旅遊問題。圖為近日該市紀檢監察幹部在峨眉山景區某酒店瞭解相關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委四次全會要求，聚焦違規建設、奢華裝修樓堂館所，以調研考察、教育培訓、黨建活動名義公款旅遊等頂風違紀問題，強化監督、專項治理，推動過緊日子成為黨政機關常態。公款姓公，一分一厘不能亂花。新時代以來，黨中央緊盯公款旅遊問題持續深入整治，取得了哪些成效？當前，面上的公款旅遊得到有效遏制，但“借殼”“變裝”的公款旅遊卻時有發生，有哪些表現？公款旅遊違反哪些紀法規定，應承擔哪些紀法責任？如何及時發現並嚴肅查處隱形變異的公款旅遊問題？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



新時代以來，黨中央緊盯公款旅遊問題持續深入整治，取得了哪些成效？



李濤：習近平總書記強調，“‘四風’是違背我們黨的性質和宗旨的，是當前群眾深惡痛絕、反映最強烈的問題”，“‘四風’的後果，就是浪費了有限資源，延誤了各項工作，疏遠了人民群眾，敗壞了黨風政風，最終會嚴重損害黨的先進性和純潔性、嚴重損害黨的執政基礎和執政地位”。



公款旅遊，是“四風”重要表現之一，其危害性不容小覷。一是揮霍浪費公款，將本應用於公共服務和社會發展的資金，浪費在與公務無關的旅遊活動上，既影響資金分配和有效利用，損害廣大群眾和社會公眾的利益，也容易滋生損公肥私、公私不分等違紀違法問題。二是助長享樂奢靡之風，公款旅遊行為不僅與黨政機關帶頭過緊日子的要求背道而馳，而且是特權思想支配下的典型行為，敗壞黨風政風，破壞黨群幹群關係，損害黨和政府公信力。三是影響工作質效，參與公款旅遊的黨員幹部將時間精力花費在非公共事務上，損害了公務活動的嚴肅性，還可能貽誤工作、影響效率，這種行為還會造成不良影響，破壞工作秩序和幹事氛圍。



黨的十八大以來，黨中央把糾治公款旅遊作為落實中央八項規定精神的重要內容，多管齊下狠刹歪風邪氣。今年，在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，把公款旅遊列入需要查擺的重點問題。一系列舉措，就是在向全黨全國人民宣示，作風建設永遠在路上，對於任何破壞黨的優良作風的問題，都將毫不手軟、一抓到底；對於任何影響黨的健康肌體的“不正之風”，都將嚴字當頭、常抓不懈。其目的，就是推動黨的作風持續向好，不斷密切黨同人民群眾的血肉聯繫，永葆黨的先進性和純潔性，不斷提高黨的創造力、凝聚力、戰鬥力，以作風建設新成效持續加固中央八項規定堤壩，為黨中央各項決策部署落到實處提供堅強作風保障。