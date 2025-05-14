強化從嚴治黨　基層監督必須更加有力有效

江蘇省無錫市惠山區紀委監委“室組地”聯動，緊盯農業基礎設施建設、惠農補貼資金發放、村集體“三資”管理等領域開展監督檢查，督促相關部門整改問題。圖為該區紀檢監察幹部在農業產業園走訪瞭解情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，基層是黨的執政之基、力量之源。實踐中，針對影響基層監督質效的問題，如何以改革辦法破解難點堵點，持續推動全面從嚴治黨向基層延伸，讓群眾切身感受到正風肅紀反腐就在身邊？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。緊盯群眾反映強烈的熱點難點問題，精準監督、靶向發力



記者：推動全面從嚴治黨向基層延伸，如何緊盯群眾反映強烈的熱點難點問題精準施治，讓群眾從一件件可感可及的具體實事中切實感受到正風肅紀反腐的成效？



朱朝輝：我們將“三資”管理、惠民資金補貼、工程項目建設等重要事項梳理成監督事項清單，納入基層小微權力“監督一點通”平台，實行線上監督、線下公示。比如，圍繞群眾關心關注的城鄉公益崗，我們緊盯開發管理過程中存在的審核把關不嚴、優親厚友、虛報冒領等突出問題開展專項整治，督促職能部門清退不符合條件人員，及時追回補貼資金。對村（社區）幹部特別是“一肩挑”人員，實施“清單化”管理監督，全面梳理優化村級小微權力清單，明確村級財務支出、項目招投標管理、便民服務事項代辦等村級公共權力事項，以及村（社區）“兩委”、村（社區）紀檢組織、村（居）務監督委員會等村級組織職責，劃定工作紅線，不斷規範基層小微權力運行。此外，我們通過深化運用遠程視頻接訪系統和“碼上舉報”平台，暢通群眾問題反映渠道，並與信訪、政務服務熱線等部門強化信息溝通，深入瞭解群眾訴求、廣泛收集問題線索，真正讓“群眾所盼”成為“監督所向”。同時，分別召開醫療、教育、民政、“三農”、住建等領域群眾懇談會，邀請黨代表、人大代表、政協委員、特約監察員、基層工作人員、群眾代表等，以親身經歷評判監督成效，反饋意見建議，切實做到為群眾辦實事、解難題。



楊澤民：我們堅持把完善基層監督體系和深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題結合起來，持續壓實“兩個責任”，推動齊抓共管，通過組織召開全市鄉鎮黨委書記集中整治群眾身邊不正之風和腐敗問題座談會，定期召開專項整治、民生實事一對一專題調度會，推動“兩個責任”貫通協同。聚焦懲治“蠅貪蟻腐”、糾治頑瘴痼疾、辦好民生實事、優化運行機制等4個方面，制定20項具體舉措，細化目標任務，壓實責任，助力整治走深走實。用好委機關幹部掛點聯繫鄉鎮紀委機制，結合領導包案、蹲點調研、下沉督辦，推動把好事辦好、實事辦實。堅持辦案引領，緊盯群眾反映強烈的突出問題，看底稿、看數據、看現場，深入摸排，精準研判問題線索。同時，建立問題線索職能部門周移送、“零報告”機制，持續拓寬線索來源；組建重點線索專班，常態調度縣區重點案件查辦情況，強化內審外查聯動、數據分析運用，提升工作質效，嚴懲“蠅貪蟻腐”。聚焦辦好民生實事，協同抓好拓展優化行政審批服務水平和“一老一小”幸福院建設等實事，落實“一鎮街一實事”要求，推動辦好群眾點題的“點亮鄉村”計劃、南門橋危橋重建工程等具體實事，切實回應群眾關切，增強群眾獲得感。