戲曲電影：讓傳統藝術擁有更多年輕觀眾

“戲曲＋電影”，正在傳統戲曲藝術與年輕觀眾間架起一座溝通橋梁，讓老戲迷走進影院，讓年輕影迷變成新戲迷。（圖片來源：央視網） 中評社北京5月14日電／據光明日報報導，在剛剛落幕的第十五屆北京國際電影節上，《龍鳳呈祥》《霸王別姬》《狀元媒》《秦香蓮》《大鬧天宮》《九江口》等多部優秀戲曲電影集中展映；國家級文化工程“京劇電影工程”歷時十餘年，集結老中青三代優秀演員，將21部經典劇目以“一戲一影片”的形式搬上銀幕，讓傳統藝術煥發新生；京劇、昆曲、越劇、粵劇、黃梅戲等諸多劇種的戲曲電影紛紛湧現，取得口碑與票房雙豐收；越來越多藝術院團、院校主動探索戲曲與電影的跨界融合之路，以當代電影技術賦能戲曲藝術的表現力與感染力——“戲曲＋電影”，正在傳統戲曲藝術與年輕觀眾間架起一座溝通橋梁，讓老戲迷走進影院，讓年輕影迷變成新戲迷。



從“以影就戲”到“影戲共生”



中國戲曲與電影的結緣開始於1905年《定軍山》的膠片留影，這也被視為中國電影的起點。



早期的戲曲電影秉持“以影就戲”的創作理念，電影鏡頭僅是舞台被動的記錄者。無論是《定軍山》對“請纓”“舞刀”“交鋒”的片段錄制，還是《生死恨》的“長鏡頭慢動作”實驗，其中電影語言始終依附於戲曲本體，戲曲電影僅是珍貴演藝資料的一種保存手段。這種“舞台藝術紀錄片”式的定位，雖保存了戲曲原貌卻也限制了其銀幕表現力。當梅蘭芳的水袖在膠片中定格，戲曲的動態韵律與電影的時空延展並未形成有效對話。



20世紀中葉，隨著電影技術的進步和創作者媒介自覺的覺醒，戲曲電影開始由“以影就戲”邁向“影戲互文”。這一階段，觀眾視角中的戲曲電影與舞台演出有了很大差異。創作者逐漸突破記錄性的電影手法，嘗試電影蒙太奇等手法，將電影意識融入敘事和戲曲表現當中。20世紀60年代上映的越劇電影《紅樓夢》、京劇電影《尤三姐》等影片對劇本進行電影化的改編處理，以增加戲劇衝突。《紅樓夢》以寶黛愛情為主線，删減了複雜的人物關係和支線情節，僅保留黛玉進府、葬花、焚稿等關鍵場景，並對越劇唱段進行了詳略處理以濃縮情感表達。《尤三姐》的劇本改編強化尤三姐“出淤泥而不染”的形象，删減舞台程式化台詞，增加心理獨白唱段，如“還君寶劍悲聲哽”，通過鏡頭語言展現其剛烈與痴情等。這些作品打破了舞台“三面墻”設置，採用外景拍攝或棚內搭景，將戲曲程式的“唱念做打”與鏡頭調度的“推拉搖移”相融合，構建起電影化的敘事空間。