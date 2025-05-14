香港脫口秀：邊緣之困與突圍之思

4月19日，脫口秀演員孟川、於祥宇、Rock來港演出，即便在復活節假期，也全場滿座。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京5月14日電／據大公文匯全媒體報導，作為一種文化“舶來品”，脫口秀起源於歐美的“Stand－up comedy”，又稱單口喜劇，即“一人一麥”的原創笑話。1990年，香港演員黃子華引入了這種表演方式，翻譯為“棟篤笑”，採用粵語表演。2009年，脫口秀開始在內地萌芽。2017年起，伴隨著多檔國內脫口秀節目興起，這一喜劇形式進入大眾視野。



雖然脫口秀在香港市場上的規模仍顯小眾，但其發展態勢卻不容忽視，尤其在年輕群體和文化愛好者中，對脫口秀的興趣猶如雨後春筍，亟待合適的土壤進一步滋養。大公文匯全媒體記者採訪了深耕香港的脫口秀主理人、演員，瞭解行業困境，並向康樂及文化事務署和藝術發展局，諮詢政策支持的可能性。



行業痛點一：場地申請繁瑣，檔期難定



深耕香港的脫口秀主理人羅多多在接受大公文匯全媒體採訪時表示，香港各類文藝演出眾多，這使得場地預約檔期異常緊俏。像康文署的場地，往往需要提前半年以上提交申請，即便申請了，也不一定能獲通過。這背後存在著兩難困境——申請場地時需提交演員名單，惟半年時間跨度過長，演員的檔期很難確定，若後續演員有變動，又需重新申請。



行業痛點二：場地費用高昂，票務壓力大



在場地費用方面，不同場地差異較大。羅多多表示，康文署的場地相對劃算一些，但商業場地的費用則較為昂貴。大部分場地採用固定費用加票務分成的方式，這對於演出團隊來說，壓力巨大，如果票賣得不好，固定費用依然需要承擔。這也在一定程度上限制了脫口秀演出的規模和頻率。