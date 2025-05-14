“低空＋旅遊”如何激發消費新活力？

5月2日，遊客在三亞塔赫跳傘基地體驗跳傘。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，從藍天“一躍而下”體驗跳傘樂趣，在直升機上俯瞰山河，於城市煙火中欣賞一場無人機燈光秀……隨著各地低空文旅項目“上新”，低空經濟以“雲端視角”持續點燃消費熱情。



記者在多地走訪看到，“低空＋旅遊”正以立體化體驗塑造文旅消費新場景，激活“吃住行游購娛”全鏈條消費，成為撬動文旅市場的“空中引擎”。



新玩法：“低空＋文旅”帶來豐富體驗



“從空中看三亞的海景，像是打開了新世界！”在海南最大的跳傘基地——三亞塔赫跳傘基地，內蒙古遊客王曉玲體驗了固定翼跳傘後難掩興奮。



剛剛過去的“五一”假期，三亞塔赫跳傘基地日均接待量較平日增長約70%，2024年基地接待跳傘客人超過1萬人次，今年一季度已經達到6000人次。三亞塔赫極限運動俱樂部有限公司總經理張恩銘說：“低空旅遊以高空視角賦予傳統景區全新魅力，尤其受年輕群體追捧。”



安徽九華山風景區，5月3日，在直升機轟鳴聲中，合肥遊客王強一家俯瞰春日山景，連聲驚嘆“半小時太值了”！項目運營負責人劉留告訴記者，目前，該游覽項目共開設3條航線，體驗時間在5分鐘到25分鐘之間，價格區間在幾百元至上千元不等。



據賽迪顧問預測，我國低空經濟規模有望在2025年跨越8500億元大關，2026年有望達到萬億元級別。去年以來，多個省份積極規劃設計低空應用場景，探索特色旅遊飛行航線等低空文旅新業態。