以稱將全力進入加沙　哈馬斯目標遭精準打擊

這張5月5日發布的未注明拍攝地點的照片顯示，以色列空軍戰鬥機飛往也門荷台達省執行空襲任務。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡13日表示，以軍將在未來幾天“全力進入”加沙地帶，並擊敗巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。當天，以軍對加沙哈馬斯目標實施“精準打擊”，造成至少16人死亡。



內塔尼亞胡：可暫時停火 但不會止戰



據以色列媒體報導，內塔尼亞胡13日在會見以軍士兵時表示，哈馬斯若再釋放10名被扣押人員，以色列會接收。以色列可以暫時停火，但不會停止戰爭。



內塔尼亞胡還說，以政府已成立機構推動加沙民眾“自願移民”。“我們需要一些國家來接收他們。”



此前，以色列宣布將在加沙地帶擴大軍事行動，全面控制加沙地帶，並將當地民眾集中轉移到南部狹小區域。



以軍空襲哈馬斯目標



以色列國防軍和以國家安全總局（辛貝特）13日發表聯合聲明說，當天對位於加沙地帶南部汗尤尼斯歐洲醫院的一處“地下指揮和控制中心”內的哈馬斯武裝人員實施了“精準打擊”。據巴勒斯坦通訊社報導，以軍空襲已造成至少16人死亡。



《以色列時報》援引以國防部消息人士的話報導，此次空襲的目標是哈馬斯高級軍事指揮官穆罕默德·辛瓦爾。以軍尚未證實辛瓦爾是否在空襲中身亡。



哈馬斯當天發表聲明說，以色列聲稱該地區有軍事基地，這完全是謊言，是企圖誤導國際輿論。以色列多次利用這些借口摧毀加沙地帶醫療部門，殺害和恐嚇加沙地帶的無辜平民。