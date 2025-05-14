外媒：中國一攬子金融政策提振市場信心

5月7日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清介紹“一攬子金融政策支持穩市場穩預期”有關情況，並答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據海外網報導，近期，中國宣布一攬子金融政策，釋放穩市場穩預期強信號，引起外媒廣泛關注。外媒表示，投資者對中國穩定經濟的信心日益增強。



墨西哥“Explícame”網站刊文指出，中國果斷採取措施，通過降息等政策來提振經濟。分析人士認為，中國政策制定者準備了“足夠的政策火力”，這些政策將在適當的時候推出。



一個資產管理機構的經濟學家接受法新社採訪時表示，中國近期發布的政策措施對市場和經濟的影響都是積極的，同時中國政府還保留了一些財政政策措施，“我認為，如果經濟受到貿易戰的影響並顯示出明顯的放緩跡象，一些被保留的財政措施將會在未來立即推出。”



“中國推出一系列寬鬆貨幣政策後，中國香港股市大幅反彈，這表明投資者對此次的政策感到樂觀。”澳大利亞“Inspirepreneur”網站報導稱，投資者對中國穩定經濟的信心日益增強，也突顯出投資者肯定中國香港作為中國內地與全球資本市場的橋梁作用。報導還稱，中國最新政策對其他受中國需求牽動的區域市場，也起到了催化作用，全球多個市場的市場情緒有所改善。隨著世界第二大經濟體採取具體措施穩市場，周邊地區市場也將受益。



印度“觀察者之聲”網站關注到，中國人民銀行近日宣布了重大貨幣寬鬆措施，這表明中國正在採取積極行動，以應對國際經濟格局的複雜性。報導稱，中國人民銀行此次推出的貨幣政策重點支持科技創新、促進消費等領域。



美國投資研究機構“扎克斯”發布的報告認為，中國最近宣布了一系列貨幣政策措施，這些措施將讓中國交易型開放式指數基金（ETF）受益。報告還表示，中國最近的廣泛刺激計劃表明，政府正在加大支持經濟的力度。一名官員表示，中國也在準備支持中小企業和民營經濟的額外措施，這些措施將很快公布。

