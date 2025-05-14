以軍封鎖逾兩月　加沙瀕臨饑荒

加沙面臨嚴重的食物短缺，圖為當地民眾12日領取救濟糧。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月14日電／據大公網報導，綜合《衛報》報導：世界衛生組織12日表示，自以色列3月初封鎖加沙地帶、阻止人道主義援助物資進入當地以來，加沙已有至少57名兒童因營養不良死亡。一份由多個聯合國組織和非政府組織共同發布的報告指出，加沙全部人口面臨嚴重的糧食不安全，其中約47萬人面臨“災難性饑餓”。根據這份報告，從現在到9月底，加沙爆發饑荒的風險極高。



聯合國與非政府組織12日共同發布“糧食安全階段綜合分類”報告，顯示加沙民眾賴以生存的物資要麼已經耗盡，要麼將在未來幾周內耗盡。聯合國世界糧食計劃署位於加沙中部城市代爾拜拉赫的倉庫已空空如也，該機構在加沙的25家大餅店全部因缺少面粉和燃料停業近一個月。加沙北部一處食物分發點的工作人員說，他們不得不減少發給每個人的食物量，以便讓更多人可以吃上飯，但還是有大量流離失所者空手而歸。



以色列3月初封鎖加沙，隨後恢復在當地的軍事行動。報告批評以色列持續阻礙援助機構工作，並再次表示反對以色列提出的物資分配方案。以色列要求所有加沙居民前往南部地區受以軍監控的分發點領取援助物資。聯合國與國際援助機構均表示，該方案遠不足以滿足加沙民眾對食物、飲水、藥品等的基本需求。