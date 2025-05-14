新稅率年內料維持　大行上調中國經濟增長預測

中評社香港5月14日電／香港文匯報報導，中美同意大幅降低關稅90天，為貿易戰談判創造良好氣氛，除了令投資者更憧憬後市外，大行也紛紛更為看好中國內地今年的經濟表現。摩根大通分析師團隊發表報告，指關稅削減的幅度大於預期，估計只要下調後的新關稅稅率在今年剩餘時間維持不變，內地全年GDP增長率將達到4.8%，該行此前預測僅為4.1%。



摩通分析師補充指，若內地經濟增長勢頭如該行預期般，該行亦預計內地不會在今年再出台更多的財政刺激措施。



瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤亦認為，中美下調關稅過後，今年內地GDP增速或達到3.7%至4%，瑞銀之前的預測為增長3.4%。但汪濤指出，鑑於中國可能仍要將部分美國訂單轉為內銷，內地CPI通縮壓力可能還會持續更長時間，但實際通縮率可能較該行之前預測的0.6%輕微。



瑞銀：人行或再減息最多30點子



此外，人民幣兌美元匯率或在7至7.5區間內維持穩定波動，甚至人民幣匯率可能較趨近偏強區間。基於上述兩點，她估計人行年內或再減息20至30個點子。



東方匯理則認為，中美日內瓦經貿會談聯合聲明的結果超出預期，料內地第二季可避免經濟收縮，亦暫時不會再有重大的刺激措施推出。



該行又指，今次的會談結果，顯著降低內地在第三季推出財政刺激措施的可能性，該行不再預期會有重大措施出台，但仍預期內地7月和9月將額外降息各10個基點，因為通縮壓力持續存在，內地相當需要進一步的貨幣寬鬆措施。