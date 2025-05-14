人大代表調研組廣東交流　冀粵港創新合作

港區全國人大代表專題調研組昨日出席在廣州舉行的專題調研情況交流會。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月14日電／據大公網報導，十四屆港區全國人大代表專題調研組9日前往粵東地區進行專題調研，連日來先後考察了汕頭、潮州、揭陽的科技創新、文化保育、綠色能源及產業轉型等領域，13日在廣州出席專題調研情況交流會，聽取廣東省政府有關部門負責人員介紹有關工作情況，並向省人大常委會、省政府反饋專題調研的意見。會上，廣東省委常委、常務副省長張虎介紹了廣東推動高品質發展、深化粵港交流合作有關情況。交流會由廣東省人大常委會副主任張碩輔主持。多位調研組成員表示，期望香港與粵東地區未來在愛國主義教育、弘揚非遺、科研、物流等多個範疇全面加強合作，更好說好中國故事，培育人才，併船出海。



倡兩地併船出海拓市場



全國人大常委會委員李慧琼表示，看到粵東地區十分積極推動愛國主義教育工作，期望粵港兩地的愛國主義教育基地能構建相關交流合作安排，為香港學生提供更多精心策劃、結合兩地愛國主義教育路線，讓港生到內地交流時收穫更豐。



調研組副組長陳勇表示，調研組此行考察了粵東地區的化學與精細化工實驗室，以及健康科技、玩具、綠色能源等產業，見識了內地與時俱進的產業發展模式，深感當地的發展前景廣闊，認為香港定要更積極與當地併船出海，包括開拓“一帶一路”沿線國家的新市場等。



調研組副組長吳秋北表示，在考察汕頭的玩具企業時，看到當地的玩具生產線充滿科技感，並製作出不少寓教於樂的玩具，更透過3D建模技術將天馬行空的設計完美落地等，香港企業倘能與內地相關製造產業加強合作，定能相互促進。