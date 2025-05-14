駐港領事與國際機構代表：香港魅力無可取代

中評社北京5月14日電／據大公網報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍12日在澳門與工商界人士座談時強調，當今世界，開放合作是歷史潮流，互利共贏是人心所向。單邊主義、霸凌行徑必將反噬其自身。多位駐港總領事及國際機構代表表示，香港仍是全球最具吸引力的城市之一，擁有無可取代的魅力。



歐盟駐香港及澳門辦事處主任Harvey Rouse表示，香港的獨特性在於它的活力、開放，及國際化。歐盟成員十分希望香港繼續保持開放與活力，繼續展示它的獨特性。



捷克駐港澳總領事Klára JUR OVÁ表示，香港是推廣商業的絕佳平台，處理業務簡單高效，市民非常友善且願意合作，她和同事們都非常享受在香港的工作與生活。



意大利駐港澳總領事Carmelo Ficarra形容，香港是一座非常有活力的城市，對於能在這裡生活與工作感到十分開心。另外，香港文化氛圍濃厚，戲院、劇場等文化娛樂設施選擇多樣，近期更舉辦了不少大型活動，不僅吸引本地人走出家門，也為香港帶來不少遊客。



德國駐港澳總領事Stefan Bredohl表示，香港是一座充滿活力的城市，非常喜歡這裡的氣候。



芬蘭駐港澳總領事Timo Kantola說，過去一年，有越來越多歐洲遊客來香港觀光，也有不少芬蘭年輕人都對香港非常感興趣，並想來港尋求機遇。