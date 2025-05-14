特區多位司長：企業須守護國家發展利益

中評社北京5月14日電／據大公網報導，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前在澳門與工商界人士座談，對港澳工商界和企業家提出4點希望。香港特區政府多位司長表示，香港工商界素有愛國愛港的優良傳統，在關鍵時刻要堅定站在歷史正確的一邊，守護好國家發展利益和社會經濟安全，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。



向外展示一個開放多元社會



政務司司長陳國基表示，香港工商界素有愛國愛港的優良傳統，在當前的國家大局和世界變局中，香港可以善用獨特國際金融航運貿易中心地位和深厚國際經貿聯繫，助力國家總體國際經貿布局戰略，例如幫助國家和內地企業調整、重組供應鏈等，做好國家持續引入國際資本和國際人才的中轉站、蓄水池等。



財政司司長陳茂波指出，面對霸凌行徑、單邊主義，香港特區政府在行政長官的帶領下，與社會和工商各界團結一致，並以“底線思維”，守護好國家發展利益和社會經濟安全，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。香港正加快融入國家發展大局，特區政府亦會繼續善用香港“國際化”的核心優勢，構建更廣闊的國際經貿網絡，一方面深化與歐美傳統市場的合作，另一方面開拓與東盟、中東、中亞、非洲等全球南方市場的聯繫，未來可聯動更多內地省市及企業併船出海，共同開拓新市場、吸引新投資。



律政司司長林定國指出，在“一國兩制”這個長期堅持的國策下，基本法保障了香港有一個國際化、友善、受法治保障的絕佳營商環境，我們必須懷著自信，鞏固和用好這獨特製度優勢。要有效吸引新舊國際朋友與我們在各方面加強聯繫，關鍵是必須實際上維持而同時向外充分展示香港是一個開放、包容、多元的社會。



維護法治品牌 保持制度先進性



政務司副司長卓永興表示，在當前風高浪急的政治情勢下，香港要認清形勢、保持定力、堅決鬥爭，集中精力把自己的事情辦好，以及在變局中開創新局面。作為特區管治團隊一員，他必定在行政長官的領導下，全力貫徹落實以上的中央要求，堅決和不懈地實施所需的政策措施。