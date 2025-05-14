看得見的霸權：解碼美國政企協同的組合拳

這是2023年1月20日在美國首都華盛頓拍攝的白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月14日電／據大公網報導，近期，長和出售港口經營權一事在輿論場激起軒然大波，各方觀點激烈碰撞。其中，部分人秉持“企業本質是逐利，僅需在商言商，無需顧及國家利益等額外因素”的狹隘論調。然而，這種觀點猶如霧裡看花，只看到了商業表象，卻忽視了背後更為複雜且深刻的現實。當我們把目光投向美國企業，便能清晰洞察到，美國企業與國家利益之間存在著千絲萬縷且緊密交織的關聯，企業服務並服從於國家利益才是其運作的內在邏輯。



在商業世界的繁華喧囂之下，美國企業與美國政府之間宛如一張精心編織的大網，將二者緊密相連，深度交織、相互依存，共同服務於美國的國家戰略利益。所謂“企業純粹在商言商”的理念，在美國企業的實際運作中，不過是一層精心偽裝的外衣，其背後隱藏的是與國家利益深度捆綁、休戚與共的真相。這種緊密關係並非一朝一夕形成，而是在歷史的長河中，經過無數次的利益博弈與戰略協同逐漸塑造而成。深入剖析美國的政企關係發展歷程，可以發現其通過構建嚴密且系統的法律框架，實現了國家戰略與企業行為的高度協同，企業已然成為國家戰略實施的關鍵載體。



一、法律框架：撐起國家戰略的“鋼筋鐵骨”



（一）產業政策：經濟發展的“精準導航儀”



產業政策是國家引導企業戰略與國家戰略深度契合的重要工具。2017年《減稅與就業法案》的出台，堪稱美國推動製造業回流的關鍵里程碑。該法案將製造業企業所得稅率從35%大幅降至21%，並構建起稅收優惠梯度機制，形成強大的政策杠杆效應。法案實施後，成效立竿見影，美國製造業固定資產投資增速從2016年的－0.9%迅速躍升至2018年的6.9%，眾多製造業企業紛紛回流國內，創造了大量就業崗位，有力推動了美國經濟的穩定增長。



與此同時，2019年《國防授權法案》配套的FIRRMA法案以及出口管制改革法案，進一步強化了美國在關鍵技術領域的管控力度。這些法案將審查範圍擴大至關鍵技術、敏感數據和房地產交易，並構建起涵蓋人工智能、量子計算等14個領域的新興技術管控清單。通過這一系列舉措，美國政府嚴防外國企業對美國敏感領域的投資與技術獲取，確保美國在關鍵技術領域的全球領先地位，而企業也在此過程中，自覺調整戰略方向，避免觸碰政策紅線。