與中國同行就是與未來同行

中評社北京5月14日電／據大公網報導，中國─拉美和加勒比海國家共同論壇（中拉論壇）第四屆部長級會議昨日在北京舉行，習近平主席出席開幕式並發表主旨演講。習近平主席宣布，中方同拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。中國與拉美國家平等相待、互利共贏，推進了全球南方合作，為世界開辟了和平繁榮進步的光明前景。



中國與拉美國家的關係源遠流長，彼此攜手並肩，互相支持。上世紀60年代，中國支持巴拿馬人民收回運河主權；70年代，中國支持拉美國家開展保衛200海里海洋權鬥爭。1992年以來，中國連續32次在聯合國大會投票，支持終止美國對古巴封鎖的決議案。2015年，中拉論壇宣告成立。10年來，中拉雙方順應經濟全球化大勢，推動貿易、投資、金融、科技、基礎設施建設等領域的合作不斷深化。目前拉美有20多個國家加入中方倡議的“一帶一路”，智利、秘魯等5個國家與中國簽訂了自由貿易協定。去年底秘魯錢凱港投入使用，大大縮短了亞洲和拉美的航線，堪稱中拉合作的典範。



事實證明，中拉已經成為攜手共進的命運共同體，其鮮明的底色是平等相待，強大動力是互利共贏，胸懷品格是開放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和廣闊發展前景。習近平主席強調，當前世界百年變局加速演進，多重風險交織叠加，各國唯有團結合作，才能維護世界和平穩定，促進發展繁榮。關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。



習近平主席宣布，中方願同拉方攜手推動五大工程，包括團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民心工程，包括繼續在彼此核心利益和重大關切問題上相互支持、中方進口更多拉方優質產品、鼓勵更多中國企業擴大對拉投資、深化中拉文明互鑒、中方將首批向5個拉方國家實施免簽等等。五大工程意義深遠，無論國際風雲如何變化，中國始終做拉美和加勒比海國家的好朋友、好夥伴，同拉方在各自現代化征程上並肩前行，共同譜寫構建中拉命運共同體新篇章。



中拉論壇的時間早已確定，恰逢月前美國向全球發起關稅戰、貿易戰，並將矛頭指向中國。在此關鍵時刻，拉美國家代表齊聚北京，巴西、哥倫比亞和智利三國的總統更特別出席了今次論壇，其中巴西總統盧拉於10日抵京，對中國進行國事訪問，希望進一步發展中巴合作。拉美國家以實際行動表達與中方建立更長遠合作關係的意願，既是對國際霸凌的抗議，更彰顯中國以高質量發展和高水平開放，為不確定、不穩定的世界注入了穩定性和確定性。與中國同行，就是與未來同行。