一個月拆息跌至1.57厘　逾兩年半新低

中評社香港5月14日電／受到銀行體系結餘“水浸”影響，與樓宇按揭息息相關的一個月銀行同業拆息HIBOR今日報1.57厘，連跌六個工作日，創自2022年8月9日之後的新低。以現時一般新造H按計劃“H＋1.3厘”計算，今日H按實際按息已跌穿3厘至2.87厘，創逾兩年半新低。



香港文匯報報導，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期巿場對港元需求顯著增加，金管局本月四度入巿，本港銀行體系總結餘升至1，740億元水平。熱錢湧入，一個月HIBOR亦即時顯著回落。今日H按實際按息比封頂息率3.5厘減少63點子，供樓業主的利息開支可即時減低，對樓市有正面支持作用。以500萬元貸款額，年期30年，如以今日H按按息2.87厘計算，每月供款為20，731元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22，452元，每月供款可減少1，721元或7.7%。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時租金回報平均已升至3.5%，部分更達4%以上，市場按息跌至2.87%已大幅低於租金回報，以7成按揭及平均租金水平計，現已正式進入供平過租時期，加上今年租務旺季即將開始，租務需求上升將繼續推升租金，在現時租金上升而息率下跌的走勢下，供平過租將更為廣泛，加上市場定存息率已大幅，推動轉租為買及買樓收租的需求增加，料對樓市及樓價回穩帶來支持。



王美鳳提醒，近日拆息波動性異常大，H按用家需留意實際按息以結算日之拆息水平計，實際按息需留意拆息變化；中美貿戰緩和暫緩90天為市場帶來好消息，然而資金流向不確定性亦增加，是次拆息大幅下挫主要由近日銀行體系結餘急升所致，令港美息差大幅拉闊，港元拆息走向仍會受日後資金流向、港元需求、套息活動、季節性等因素影響。



星之穀按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，加息週期以來，H按封頂位只加不減，目前Hibor已回到加息前水平，銀行資金成本進一步下降，有更大空間減封頂息。他指出，部分申請發展商按揭的買家，低息蜜月期完結後，息口最高可飆至9%，而減封頂息有助業主以更優惠的利率重返銀行，進一步減輕供樓負擔。莊錦輝又提到，近期新造按揭客戶已毋須供頂息，但其封頂息仍然為3.5%，如減封頂息後，轉按的需求就會上升，亦有助提升銀行按揭業務競爭力。