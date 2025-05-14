恒隆中環共享辦公空間出租率七成

恒隆地產高級董事－零售業務及香港業務Mikel Jaeraas （左）及恒隆地產副董事—香港業務劉靜雅。（香港文匯報） 中評社香港5月14日電／恒隆地產旗下中環渣打銀行大廈18和19樓全層，推出其香港首個共享辦公空間項目“Net－Work by租 Hang Lung” （Net－Work），13日正式開幕，總樓面面積逾1.3萬方呎，為租戶提供服務式的高端工作空間。恒隆地產副董事—香港業務劉靜雅表示，Net－Work自去年底試業至今出租率已達70%，長短租客都有，1個月起租，該辦公空間已吸引多家金融機構、專業服務公司及科技、媒體及電訊企業入駐。



香港文匯報報導，劉靜雅表示，NET·WORK作為恒隆旗下的共享辦公空間，可配套集團現有的物業組合如住宅、寫字樓及商場等，形成協同效應。她相信，在一站式服務及1至18個月的靈活租期配合下，有信心今年內出租率達九成。



NET·WORK兩層面積逾1.3萬方呎，提供27間辦公室，每間辦公室面積介乎120至500方呎不等，可容納2至15個人。同時設有212個工作站、3間會議室，亦設有虛擬辦公室服務及約2，000方呎的活動空間。



據項目會員計劃，虛擬辦公室月租每人600元起；共享辦公空間月租每人3，000元起；私人辦公室月租為每間6，000元起；活動空間的收費則視需求而定。