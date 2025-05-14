台當局阻交流 國台辦：能不能做點得民心的事

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月14日在例行新聞發布會上表示，今年是富美宮王船“捷泰利號”抵達台灣嘉義東石港100周年，富美宮蕭王爺神尊入島與有關宮廟共同舉辦紀念慶祝活動，是兩岸民間信仰交流的一樁好事。民進黨當局頑固謀“獨”，用對抗思維干擾阻撓兩岸交流合作，傷害包括民間信仰信眾在內的兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。陳斌華說，民進黨當局為什麼一再對這些行之有年的交流、慶祝活動進行阻撓限制？為什麼動輒給這些得台灣民心的事扣上“統戰”的帽子？當前，台灣經濟、民生有很多結構性難題、突出問題，還面臨美國高關稅霸凌的嚴峻挑戰，他們能不能做點得民心的事？



福建泉州富美宮蕭太傅金身近日赴台展開繞境行程。島內有報導炒作，“中共統戰染指白沙屯媽祖游莊”。陸委會稱派員全程稽查。陸委會還稱，泉州富美宮宮廟人員未經申請來台參加繞境活動，兩岸交流沒有宗教交流這項。



陳斌華回應記者相關提問時表示，閩台風俗相近、文化相通，台灣各民間信仰大都由福建等地移民傳入。長期以來，閩台各類民間信仰宮廟彼此交流往來熱絡，兩岸基層信眾聯繫密切，王爺信仰便是其中代表。泉州富美宮主祀蕭王爺，自古以來便有向海上“送王船”的習俗，歷史上有多艘王船穿越海峽漂到台灣，當地民眾都會在王船靠岸之地興建王爺宮廟供奉，並奉富美宮為祖廟，紀念難得的因緣。今年是富美宮王船“捷泰利號”抵達台灣嘉義東石港100周年，富美宮蕭王爺神尊入島與有關宮廟共同舉辦紀念慶祝活動，是兩岸民間信仰交流的一樁好事。民進黨當局頑固謀“獨”，用對抗思維干擾阻撓兩岸交流合作，傷害包括民間信仰信眾在內的兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。



陳斌華說，兩岸民間信仰尤其像蕭王爺、媽祖、關帝等宮廟往來交流熱絡，祖廟神尊入島巡游，給台灣信眾以心靈指引和安慰，行之有年，深受台灣同胞特別是信眾歡迎。我想要問的是，民進黨當局為什麼一再對這些行之有年的交流、慶祝活動進行阻撓限制？為什麼動輒給這些得台灣民心的事扣上“統戰”的帽子？當前，台灣經濟、民生有很多結構性難題、突出問題，還面臨美國高關稅霸凌的嚴峻挑戰，他們能不能做點得民心的事？



