中央惠港措施不斷　政策紅利加速釋放

（左）遊客涉水前往有“天使之路”之稱的橋咀島連島沙洲游玩。（中）舊油麻地警署是香港警匪片的經典取景地，吸引很多遊客前來打卡留念。（右）香港特色茶餐廳吸引不少遊客慕名前來品嘗。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月14日電／據大公網報導，剛過去的五一黃金周，香港街頭巷尾盡是旅客，旅遊之都盛況再現。來自深圳的旅客李小姐已是第五次來香港，這次透過“一簽多行”來香港，不需受訪港次數限制，她來香港的次數多了，旅遊目的從過去主要為了購物轉變為深度游、打卡、順道消費，“免稅額多了，所以這次我還打算買一部相機。”



新冠疫情後，中央推出多項挺港惠港措施，政策紅利加速釋放，推動香港由治及興。特別是提振香港旅遊業，帶動香港經濟快速、穩步恢復。政府最新數據顯示，自恢復及擴展深圳“一簽多行”後，內地訪港旅客日均約10萬人次，較新措施實施前上升約兩成。



中央近年先後推出多項挺港惠港措施，從擴大個人游城市、提高過關免稅額，到重啟“一簽多行”，無不是重振香港消費的針對性方針。剛過去的五一黃金周，訪港旅客增長22%，遠高於政府原先估計的10%。黃金周期間，本港酒店入住率達九成，零售業生意例如珠寶等錄得三至四成增長，酒吧業生意亦增加四至五成。



黃金周零售業生意增四成



來了香港五次的李小姐，大公報記者找到她的時候，她正在堅尼地城海旁打卡。透過“一簽多行”來香港，對她而言相當方便，來港次數也變得更多了，“高鐵過來，西九龍出站想去哪裡都四通八達。”她認為，很多來港旅客其實非第一次來港游玩，旅遊模式或目的也有所不同，過往她來港喜歡購物，除了買些化妝品、服飾等，更主要幫親友帶些藥房產品，例如海味、藥油等。多來幾回後，現在更偏向到處游玩打卡，也喜歡去非遊客區感受一下港人生活。她認為，來香港購物還是非常吸引和方便，除了一些新出的商品在香港更容易找得到外，免稅額的提高，也方便往返購物，“這次來我還打算買一個相機。”



內地個人游計劃去年起新增8個省會城市，至全國59個城市，新增城市包括太原、呼和浩特、哈爾濱等，人口合共超過3300萬。山西旅客王小姐透過個人游、也是第二次來香港，會在港留三晚，“申請很方便，一個星期左右就獲批，這也是比較吸引的。”她認為，香港有不少有趣的商品，她喜歡即興游玩，一邊走一邊買一邊吃，“沒有目的，剛剛就看到喜歡的冰箱貼，買了一個。我認為這就是個人游的魅力所在，下一站想去哪裡可以即興。”