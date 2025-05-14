富權：賴清德要主動廢棄“ECFA”？

中評社香港5月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：賴清德要主動廢棄“ECFA”？以下為文章內容。



在賴清德就職一周年前夕，人們都在猜估賴清德的第二個“五二零”講話的主軸是什麼之際，賴清德於日前接受《日本經濟新聞》專訪，針對台日、台美、兩岸關係，以及半導體產業、國際經貿局勢等議題回應該媒體提問。其中的一些內容，可能就是賴清德為其“五二零”講話提前放風，以試測“水溫”。昨日，《日本經濟新聞》和台灣地區“總統府”分別全文刊出這個專訪的內容。



賴清德在這個專訪中，有一段話引起各方面的注意。他聲稱，他的“政府”希望利用台灣在生產、製造的優勢，建立不包括大陸的全球半導體“非紅供應鏈”，確保未來世界近一步繁榮發展，不受傾銷影響。他還在這個專訪中敦促美國、日本、歐洲諸國與台灣地區建立“非紅供應鏈”。



所謂“非紅供應鏈”之說，並非是賴清德的“首創”，而是拾取特朗普的唾沫。實際上，在特朗普於二零一八年挑起美中貿易戰之後，包含中國廠商在內的許多供應鏈廠商為了避免美國對於中國加徵關稅，紛紛移往中國以外的其他國家設廠，這些國家包含墨西哥、越南與其他東南亞國家，以規避美國對中國加徵的進口關稅。而特朗普則一方面加緊對這些國家的產品進行嚴厲的“產地來源”檢查，另一方面連同日本、歐盟等在台北舉辦“供應鏈重組論壇”，要將中國大陸和東南亞四國及墨西哥等排除在供應鏈之外，美其名曰建立“非紅供應鏈”。拜登上台後，延續了這一政策。特朗普再次上台後不久，就簽署“美國優先投資政策”備忘錄，要求美國外來投資審查委員會擴大限制中國投資美國科技、能源等戰略領域，並提議對使用中國製造的商船徵收費用，以及要求墨西哥政府應對中國進口產品徵收關稅。而在四月二日的“解放日”全球“關稅戰”中，特朗普對“非紅供應鏈”以外的國家加徵關稅的稅率最高。



因此，賴清德拾取特朗普的唾沫，熱烈推銷“非紅供應鏈”，其實也是一種向特朗普“跪低”、“獻投名狀”的行為。一方面當然是希望能夠“感動”特朗普，在續後的美台關稅談判中“手下留情”，另一方面是從更長遠打算，希望特朗普成為其“務實台獨”作為的“保護傘”。

