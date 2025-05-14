賴清德講話歪曲二戰歷史 國台辦正告

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）近日民進黨當局舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動。賴清德在講話中刻意強調“歐戰勝利”，忽略中華民族抗戰勝利，歪曲二戰歷史。國台辦發言人陳斌華5月14日在例行新聞發布會上表示，賴清德的講話歪曲二戰歷史，偷換概念、混淆是非，妄圖將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，以“民主對抗威權”的虛假敘事蠱惑島內民眾、誤導國際輿論，偷渡其“台獨”主張，再次暴露其冥頑不化的“台獨”本性和數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。陳斌華說，正告賴清德之流，80年前的中國能打敗窮凶極惡的日本侵略者，讓台灣重歸中國版圖，80年後的今天，強盛起來的中華民族更不可能再讓台灣從中國分裂出去。搞“台獨”分裂，絕對沒有好下場！



有記者提問：近日，民進黨當局舉行所謂“歐戰勝利80周年”紀念活動。島內有輿論指出，這場活動為“台獨史觀”服務，賴清德在講話中刻意強調“歐戰勝利”，忽略中華民族抗戰勝利，歪曲二戰歷史，不願汲取教訓。對此有何評論？



陳斌華：第二次世界大戰是人類歷史上的一場空前浩劫。中國作為亞洲主戰場，付出了軍民傷亡多達3500萬人的巨大民族犧牲，取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。台灣回歸中國正是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。這段歷史既記載著中華民族的苦難，也銘刻著中華民族的榮耀。



賴清德的講話歪曲二戰歷史，偷換概念、混淆是非，妄圖將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，以“民主對抗威權”的虛假敘事蠱惑島內民眾、誤導國際輿論，偷渡其“台獨”主張，再次暴露其冥頑不化的“台獨”本性和數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,也是台灣光復80周年。鑒往知來，兩岸同胞要增強做堂堂正正中國人的自信，牢記歷史、珍愛和平、團結一心，共同反對“台獨”分裂和外來干涉，共創中華民族美好未來。正告賴清德之流，80年前的中國能打敗窮凶極惡的日本侵略者，讓台灣重歸中國版圖，80年後的今天，強盛起來的中華民族更不可能再讓台灣從中國分裂出去。搞“台獨”分裂，絕對沒有好下場！



