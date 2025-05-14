外媒分析貿談　美方被迫先對華讓步

中評社香港5月14日電／中美談判短時間內取得進展，達成“休戰”90日的協議，外界關注哪一方先讓步，綜合外國媒體評論和分析，認為美方被迫“退讓”（retreat）的機會較高。



信報財經新聞報導，據悉，中美談判實際上早在3星期前已開始，美國財長貝桑4月底曾對外宣稱，在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（IMF）會議期間，與中國財政部部長藍佛安進行了交流。英國《金融時報》（FT）引述消息透露，該次會面在IMF總部的地牢舉行，兩大經濟體的高官曾就貿易僵局交換意見。



《紐約時報》提到，美國多次表示自己在中美談判桌上勝券在握，實際上存在重大掣肘，觀乎中美高層在瑞士會面後發表聯合聲明，似乎未見中方有重大讓步，只提及會繼續談判。



報導引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國事務專家Scott Kennedy形容，聯合聲明反映美國面對中國的反擊被迫“退讓”。



《華爾街日報》評論指出，美國政府的豁免範圍由《美墨加協定》（USMCA），擴展到中國除外的所有貿易夥伴的對等關稅，再加上智能手機、手提電腦和其他電子設備，然後是英國的小型協議和中國的休戰，卻始終未見美國總統特朗普承諾的重大貿易協議，隨之而來的是全球市場震盪，貿易成本上漲和商業信心不穩。

