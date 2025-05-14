賴清德為“臨陣脫逃”作準備？國台辦回應

國台辦於5月14日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月14日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局及政客為了謀取政治私利，一方面鼓噪“抗中保台”，一再“挑釁引戰”，全然不顧民眾死活，拉台灣同胞為“台獨”墊背；另一方面卻為自身謀劃退路，妄想溜之大吉。這種行徑陰險卑鄙、令人不齒。對於“台獨”禍首，我們絕不會任其逍遙法外，將終身追責，給予歷史的審判和正義的懲罰。



有記者提問：台媒報導，民進黨當局加緊採購“愛國者”導彈，並抽調台海軍陸戰隊組成戰鬥隊護衛“大台北地區”，還多次進行所謂應對“解放軍攻台”的演習。島內輿論認為，這些動作是在為賴清德“臨陣脫逃”作準備。對此有何評論？



陳斌華：無論民進黨當局買多少武器、搞多少“演習”，都改變不了“台獨”死路一條的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。民進黨當局及政客對此心知肚明，卻為了謀取政治私利，一方面鼓噪“抗中保台”，一再“挑釁引戰”，全然不顧民眾死活，拉台灣同胞為“台獨”墊背；另一方面卻為自身謀劃退路，妄想溜之大吉。這種行徑陰險卑鄙、令人不齒。對於“台獨”禍首，我們絕不會任其逍遙法外，將終身追責，給予歷史的審判和正義的懲罰。



