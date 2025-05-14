賴清德稱台日感情像家人 國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）賴清德日前在台南參加八田與一紀念會時稱，台灣與日本的感情不是只像朋友一樣，是像家人一樣。島內輿論抨擊其對日本殖民時期屠戮台灣民眾的慘痛過去選擇性失憶。國台辦發言人陳斌華5月14日在例行新聞發布會上表示，賴清德罔顧歷史事實，絕口不提台灣同胞所遭受的劫難，反而大肆鼓吹所謂“台日感情”，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。無論其如何篡改歪曲歷史、炮製錯誤敘事，都無法改變台灣是中國一部分的事實，無法改變祖國必然統一的歷史大勢。



有記者提問：賴清德日前在台南參加八田與一紀念會時稱，台灣與日本的感情不是只像朋友一樣，是像家人一樣。島內輿論抨擊其對日本殖民時期屠戮台灣民眾的慘痛過去選擇性失憶。對此有何評論？



陳斌華：今年是日本侵占台灣130周年，也是中國人民打敗日本侵略者、光復台灣80周年。80年前，包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、勠力同心、視死如歸，付出巨大犧牲打敗了窮凶極惡的日本軍國主義，用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴，譜寫了抗日戰爭偉大勝利的光輝篇章。



眾所周知，日本在霸占台灣的半個世紀里，所犯罪行罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難。日本殖民政權殘酷鎮壓台灣同胞的抗日鬥爭，幾十萬台灣同胞為此付出了鮮血和生命；強制推行“皇民化運動”，力圖泯滅台灣民眾的國族認同；通過所謂“農業台灣、工業日本”的政策掠奪台灣資源。賴清德罔顧歷史事實，絕口不提台灣同胞所遭受的劫難，反而大肆鼓吹所謂“台日感情”，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。無論其如何篡改歪曲歷史、炮製錯誤敘事，都無法改變台灣是中國一部分的事實，無法改變祖國必然統一的歷史大勢。



希望廣大台灣同胞站在歷史正確一邊，銘記台灣先烈抗日壯舉，深刻認識台灣光復重大意義，認清賴清德當局搞“台獨”分裂的嚴重危害，以做堂堂正正的中國人而驕傲和自豪，與大陸同胞一道推進民族復興、祖國統一進程。



