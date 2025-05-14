首屆地磁探測衛星國際研討會在澳門開幕

圖為首屆地磁探測衛星國際研討會開幕式。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月14日電／據人民日報報導，歐洲航天局與澳門科技大學聯合主辦的“首屆Swarm衛星與澳科一號衛星聯合科學會議”13日在澳門科技大學開幕。來自全球37個頂尖科研機構、覆蓋五大洲的百餘位相關領域科學家與政府代表齊聚澳門，標誌著這一國際科學盛會首次登陸澳門。



參會的科學家跨越地域與文化的邊界，圍繞地磁衛星探測技術、數據分析、應用、科學研究展開深度對話，彰顯了澳門作為國際科研合作樞紐的獨特魅力。



據悉，與會者包括歐洲航天局五位官員，以及來自美國科羅拉多大學博爾德分校、丹麥技術大學國家空間研究所、瑞士蘇黎世聯邦理工學院地球物理研究所、英國利茲大學、英國愛丁堡大學、英國地質調查局、英國科技設施委員會、捷克查理大學、希臘塞薩斯德謨克裡特大學、澳大利亞塔斯馬尼亞大學、法國國家科學研究中心地球科學研究所、巴黎地球物理研究所、挪威卑爾根大學、德國科隆大學、中國科學院地質與地球物理研究所、中國科學院上海天文台、中國科學院紫金山天文台、中國科學院大學、中國科學技術大學、中國科學院國家空間科學中心、航天東方紅衛星有限公司、武漢大學、南京信息工程大學、中南大學、南方科技大學、桂林理工大學、河北地質大學、中國地質大學（武漢）等全球37個科研機構的科學家。他們將在13日、14日展開地磁探測衛星相關領域科學研討。



據介紹，本次會議是國際航天科技合作的典範，也是澳門以科技創新引領新質生產力發展，積極融入國家發展大局的生動實踐。隨著“澳科一號”衛星的高精度科學數據積累與未來“澳科二號”衛星的發射，澳門科學衛星將持續為人類探索地球奧秘、服務澳門多元化與可持續發展貢獻力量。