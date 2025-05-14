岑浩輝：七方面推動澳門高質量可持續發展

岑浩輝會見媒體並回答記者提問。（圖片來源：澳門特區政府新聞局） 中評社北京5月14日電／據人民日報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍13日完成在澳門為期六天的考察調研。澳門特區行政長官岑浩輝就此接受媒體採訪時表示，特區政府將切實履行好治理澳門特區重要職責，團結帶領社會各界，從七個方面著力，扎實推動具有澳門特色“一國兩制”事業高質量發展。岑浩輝強調，首先全社會要樹立危機意識，主動識變應變求變，推動澳門經濟適度多元發展。當前，澳門經濟結構單一的情況沒有根本改變，抵禦風險能力不強。澳門全社會必須提高認識，形成高度共識，促進澳門經濟社會可持續發展。



二是工商界要在澳門特區建設和國家發展中發揮更好更大作用。繼續發揚愛國愛澳光榮傳統，敢於鬥爭、善於鬥爭，愛國護澳，自覺將自身事業與澳門繁榮、國家發展緊密聯繫起來。堅定發展信心，以澳門為家，以實際行動把發展藍圖落實到一個個實打實的項目上。



三是準確把握“澳門＋橫琴”定位，加力推進橫琴合作區建設。切實將橫琴合作區建設當作是澳門自己的事情來辦，增強責任感、使命感和緊迫感，為澳門長遠發展闖出一條新路來。



四是發揮澳門自身優勢，擴大開放，在國際舞台上展現更大作為。積極開發葡西語系國家等重點市場，積極開拓中東、東南亞、非洲等新興市場，大力拓展國際商業網絡，擴大國際“朋友圈”，促進內聯外通，面向世界講好中國故事、澳門故事。



五是有序推進落實四個重大工程項目建設。四個重大工程項目是推動澳門更好融入和服務國家發展大局的重要抓手，特區政府將積極調集和投入相關資源，有序、分階段推進項目建設，充分發揮其帶動效應，增強澳門發展新動能。



六是愛國愛澳社團要持續加強自身建設，變革創新，適應新時代發展要求，不斷提升參政議政能力，做好服務社會的工作。