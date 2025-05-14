中評社北京5月14日電／網評：繼續發揮生態環保督察利劍作用



來源：人民日報 作者：馮華



開展中央生態環境保護督察，是黨中央、國務院推進生態文明建設的一項重大制度安排，也是一項重大改革舉措。近期，中共中央、國務院印發《生態環境保護督察工作條例》，以黨內法規的形式對生態環境保護督察工作專門作出全面規範，為新時代深入推進生態環境保護督察工作提供堅實制度保障。



從2015年開始試點到第三輪第三批完成督察反饋，中央生態環境保護督察制度從無到有、持續推進。十年來，督察緊扣發展所需、民心所向，聚焦生態環境領域的突出矛盾和重大問題，中央生態環境保護督察從壓實各級領導幹部生態環境保護政治責任入手，嚴肅查處一批破壞生態環境的重大典型案件，推動解決一批人民群眾反映強烈的突出環境問題，取得良好效果。



保護生態環境必須依靠制度、依靠法治。黨的十八大以來，我國堅持以制度建設為主線，生態文明體制改革全面深化、縱深推進，中央生態環境保護督察讓生態環境保護真正成為硬約束，生態環境質量持續改善，美麗中國建設邁出重大步伐。同時也要看到，我國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解，生態文明建設仍處於壓力叠加、負重前行的關鍵期。當前和今後10年是全面推進美麗中國建設的關鍵時期，要完成2035年基本實現美麗中國、本世紀中葉全面建成美麗中國的奮鬥目標，必須保持戰略清醒和戰略定力，付出長期艱苦的努力。



生態環境保護能否落到實處，關鍵在領導幹部，根本在制度保障。面臨新的形勢和任務，必須繼續發揮生態環境保護督察利劍作用，進一步健全生態環境保護督察工作體制機制，推動督察向縱深推進。要強化黨對督察工作的全面領導，保持嚴的基調，敢於動真碰硬，進一步引導和督促地方各級黨委和政府、國務院有關部門、中央企業將思想和行動統一到黨中央決策部署上來，推進落實生態環境保護“黨政同責”和“一崗雙責”。要在推動督察整改上下功夫，用好督察成果，健全完善督察制度體系，做好督察整改“後半篇文章”，進一步壓實各地區各部門抓好美麗中國建設的政治責任。還要加強督察隊伍建設，嚴明作風紀律，不斷提升督察工作規範化水平，以嚴明的紀律和良好的作風保證督察風清氣正。