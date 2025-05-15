浙俠：台灣聯美炒作世衛議題的真實圖謀

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行。 中評社北京5月15日電（作者 浙俠）第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，台美勾連圖謀台灣以觀察員身份參加WHA的動作頻頻。值得關注的是，台美明知此事不可成，卻仍屢敗屢戰、屢戰屢敗，將台灣參與WHA作為否定聯大2758號決議中國對台主權的主攻平台之一。



本文從台灣當局既定的參與WHA策略，及其採取的措施、途徑進行論述。結論認為，台灣當局聯美借助“世衛議題”，正在完善其“台獨”策略，除了將台灣問題國際化謀取各國對“台獨”政權的支持外，更為重要的是試圖通過曲解聯大2758號決議，否定中國對台灣主權，進而為國際上否定其它涉及台灣問題的國際規範性政治、法律文件摸底線，試圖突破一中國際框架。這一策略若繼續深入下去，必將加速台海局勢的變化，也將促使兩岸加速統一進程。



主題詞：台獨 WHO“世衛議題”



一年一度的世界衛生組織大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，台美勾連圖謀台灣以觀察員身份參與第78屆WHA的動作頻頻。5月5日，美國聯邦眾議院通過 “台灣國際團結法”、“台灣保證實施法案”，曲解聯大第2758號決議，要求美國運用影響力及話語權幫助台灣參與國際組織。同日，美國伊利諾州“每日前鋒報”刊登駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰的專文，呼籲美國友人支持台灣爭取參與世界衛生組織相關倡議及會議。顯示台美聯手炒作“世衛議題”、“以台制華”、謀求台獨的策略並未因領導人的更換而改變。



一、前提：台灣參加WHA需符合一中原則



所謂“世衛議題”，本文所指的是兩岸對於台灣能否以觀察員身份參與WHA的爭議，涉及到世界衛生組織（WHO）對WHA觀察員身份的相關規定與台灣當局申請的資格、身份、程序等複雜的政治因素。之所以有涉及台灣的“世衛議題”，關鍵在於台灣不是主權獨立國家，但被推翻的“中華民國”政權體系仍在台灣偏安一隅地運作。而世界衛生組織（WHO）是聯合國15個專業機構之一。據其組織法規定，衹有主權國家才能被WHO接納為正式成員國。“WHA是WHO的最高權力機構，參加WHA可以體現一個國家或地區的國際地位。根據規定，WHA觀察員分為國家觀察員、准國家觀察員和國際組織或非政府組織觀察員三類。觀察員由WHA邀請，當WHA邀請對象為與WHO職責相關的國際組織或非政府組織參加WHA，其前提是邀請國內組織參加時，須先得該國政府的同意，即WHA要邀請台灣要以觀察員身份參加WHA，必須征得中華人民共和國中央政府的同意。



因此，台灣要成為WHA觀察員，需符合三個前提條件：一是原則上，要接受一中原則，否則就會造成“一中一台”或“兩個中國”的影響；二是程序上，事前需獲得中央政府同意；三是名稱上，不能以國家或准國家的名稱申請。

